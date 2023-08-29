Карл-Энтони Таунс: «Все сбрасывали нас со счетов. Нестор Гарсия — один из лучших тренеров в мире»

Тяжелый форвард сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс назвал главного тренера команды Нестора «Че» Гарсию одним из лучших тренеров в мире.

«У нас особенная команда. Все сбрасывали нас со счетов и не думали, что из нас получится хорошая команда. Но тренируясь с одним из лучших тренеров в мире, мы верили, что сможем сделать что-то уникальное.

Вся Доминиканская Республика должна выразить свою признательность, благодарность и любовь тренеру Че. Не уверен, что без него все это было бы возможно.

Я считаю, что Че — один из лучших тренеров в мире. В НБА меня окружает множество замечательных тренеров – самые успешные тренеры в мире, лучшие тренеры всех времен. Великий тренер – это тренер, который максимально эффективно использует своих игроков и заставляет их каждый день приходить на работу, тренироваться с улыбкой на лице. Несмотря ни на что, ему всегда это удается», – сказал Таунс.

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