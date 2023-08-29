Джанмарко Поццекко: «После поражения от Доминиканы пытался покончить с собой»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко пошутил, что хотел покончить с собой после поражения от Доминиканской Республики (82:87) в предыдущем туре чемпионата мира.

«Я люблю своих игроков. Я живу на 37-м этаже отеля. После матча против Доминиканской Республики я пытался открыть окно, потому что хотел выпрыгнуть и покончить с собой. К счастью, окно не открывается.

Но я уверен, что если бы я выпрыгнул, кто-то из филиппинцев ждал бы меня внизу с распростертыми руками, поймал и спас бы мне жизнь. Или я упал бы на автомобиль, потому что здесь очень много пробок», — сказал Поццекко.

В матче против Доминиканы Поццекко был удален с площадки за два технических фола, и его команда потерпела первое поражение на ЧМ. После игры президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи критически отозвался о поведении тренера.

Сегодня Италия обыграла Филиппины и вышла во второй раунд ЧМ со второго места в группе.

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