Андрес Фелис помог Доминикане одержать 3-ю победу на ЧМ-2023 – 17 очков и 6 подборов в матче с Анголой

Теги видео сборная Анголы сборная Доминиканской республики Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андрес Фелис Баскетбол

Сборная Доминиканской республики продолжила победную серию на ЧМ-2023, обыграв команду Анголы со счетом 75:67.

Защитник сборной Доминиканской республики Андрес Фелис записал на свой счет 17 очков (6 из 7 с игры), 2 передачи и 6 подборов за 24 с половиной минуты на площадке.

Доминикана с результатом 3-0 завершила групповой этап на 1-м месте в квартете А, Ангола (1-2) сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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