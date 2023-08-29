Карл-Энтони Таунс отпраздновал победу Доминиканы вместе с болельщиками

Теги видео болельщики сборная Анголы сборная Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс после победы над Анголой вышел к болельщикам, чтобы отпраздновать выход команды во второй раунд чемпионата мира.

Доминикана обыграла Анголу со счетом 75:67 и с результатом 3-0 завершила групповой этап на 1-м месте в группе А.

Таунс набрал 8 очков, сделал 2 подбора и 2 блок-шота за 15 минут игрового времени.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romas Shlepikas
кайф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий