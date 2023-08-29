Карл-Энтони Таунс отпраздновал победу Доминиканы вместе с болельщиками

Тяжелый форвард сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс после победы над Анголой вышел к болельщикам, чтобы отпраздновать выход команды во второй раунд чемпионата мира.

Доминикана обыграла Анголу со счетом 75:67 и с результатом 3-0 завершила групповой этап на 1-м месте в группе А.

Таунс набрал 8 очков, сделал 2 подбора и 2 блок-шота за 15 минут игрового времени.

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