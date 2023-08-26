«Кобе, должно быть, смотрит и улыбается». Холлис-Джефферсона сравнили с Брайантом

Теги Кобе Брайант сборная Греции НБА видео сборная Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Официальный YouTube-канал ФИБА обратил внимание на сходство форварда сборной Иордании Рондэя Холлис-Джефферсона с легендой НБА Кобе Брайантом.

«Кобе, должно быть, смотрит и улыбается», – говорится под видео с лучшими моментами Холлис-Джефферсона в матче против Греции.

В первом матче Иордании на чемпионате мира-2023 против Греции (71:92) Холлис-Джефферсон набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 3 передачи.

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1 комментарий

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Энтони Эдвардс: "Керр сказал, что Дуэйн Уэйд выходил со скамейки запасных, когда Кобе играл за сборную. Я подумал: "Но у нас же нет Рондэ Холлис-Джефферсона"
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