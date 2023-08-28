Рондэй Холлис-Джефферсон о сравнениях с Брайантом: «Есть только один Кобе. И сегодня он был со мной»

Теги Кобе Брайант НБА сборная Новой Зеландии сборная Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон Баскетбол

Атакующий защитник сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон отреагировал на сравнения его с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.

Холлис-Джефферсон сравнял счет в концовке основного времени матча против Новой Зеландии, реализовав трехочковый с фолом. Арена начала скандировать: «Кобе, Кобе!»

«Это очень много значит, это большая честь. Конечно, есть только один Кобе. Чувствовал эту любовь и энергию от болельщиков, реализовал такой важный бросок – Бог был со мной, и Кобе был со мной, несомненно», – сказал Холлис-Джефферсон.

После первого матча Иордании на ЧМ-2023 официальный YouTube-канал ФИБА обратил внимание на сходство Холлис-Джефферсона с легендой НБА Кобе Брайантом.

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1 комментарий

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Lay's
Кстати на площадке выглядит убойно Холлис Джефферсон, удивлен что он гдето на Карибах выступает, а не в той же Европе.
+3
0
+3
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