Рондэй Холлис-Джефферсон набрал 39 очков в проигранном матче с Новой Зеландией

Теги Кобе Брайант НБА видео сборная Новой Зеландии сборная Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон стал самым результативным игроком матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии (87:95 ОТ).

Холлис-Джефферсон набрал 39 очков (12 из 24 с игры), 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 44 минуты на площадке.

39 очков – лучший пока результат по набранным очкам за матч на чемпионате мира-2023.

После первого матча Иордании на ЧМ-2023 официальный YouTube-канал ФИБА обратил внимание на сходство Холлис-Джефферсона с легендой НБА Кобе Брайантом.

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7 комментариев

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Роман Бояринов
Треха с фолом при -4 в самом конце, это конечно сильно)
+8
0
+8
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xQcoW
Может, кто-нибудь возьмет его в нба на 10 дневный контракт
+4
0
+4
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Colby Lewis
Ответ Роман Бояринов
Треха с фолом при -4 в самом конце, это конечно сильно)
Тут уже не Кобе мне вспомнился, а скорее Макгрэди)
+4
0
+4
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Роман Бояринов
Треха с фолом при -4 в самом конце, это конечно сильно)
+2
-1
+1
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Сергей Орлов
Настоящий иорданец.
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Lay's
Даллас или Денвер, не спи!
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zastup
Ответ xQcoW
Может, кто-нибудь возьмет его в нба на 10 дневный контракт
Лейкерс
0
0
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