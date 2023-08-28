Рондэй Холлис-Джефферсон набрал 39 очков в проигранном матче с Новой Зеландией
Форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон стал самым результативным игроком матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии (87:95 ОТ).
Холлис-Джефферсон набрал 39 очков (12 из 24 с игры), 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 44 минуты на площадке.
39 очков – лучший пока результат по набранным очкам за матч на чемпионате мира-2023.
После первого матча Иордании на ЧМ-2023 официальный YouTube-канал ФИБА обратил внимание на сходство Холлис-Джефферсона с легендой НБА Кобе Брайантом.
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