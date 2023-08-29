Борис Диао: «Победители Лиги чемпионов УЕФА не называют себя чемпионами мира»

Теги Борис Диао сборная Франции НБА Ноа Лайлс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал слова американского спринтера Ноа Лайлса о том, что чемпионы НБА не должны называться чемпионами мира.

«Я понимаю, почему Ноа Лайлс это говорит. Когда я стал чемпионом НБА, мне нравилось называть себя чемпионом НБА, а не чемпионом мира, потому что это не чемпионат мира. Но исторически сложилось так, что команда, которая выигрывает НБА, становится лучшей командой в мире. Клубом, а не сборной.

Это похоже на Лигу чемпионов УЕФА. Не думаю, что в мире есть команда, которая обыграла бы победителя Лиги чемпионов. Но они не называют себя чемпионами мира. Они называют себя победителями Лиги чемпионов», – сказал француз.

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7 комментариев

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Eskender
А чё это он такой адекватный? :-))
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ID89
Наконец-то человек из Европы высказался как есть. Слушать американских чуваков с околонулевым интеллектом сил уже нет
+11
-3
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Roman Boroveev
Боря читает комментарии тут, похоже
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lightsout
Ответ ID89
Наконец-то человек из Европы высказался как есть. Слушать американских чуваков с околонулевым интеллектом сил уже нет
будь добр, подскажи как измерял интеллект диао и его американских коллег. мнение совпадает с твоим - интеллект высокий, не совпадает - околонулевой, всё верно?
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modano23
…потому что победители лиги чемпионов не являются лучшими футболистами в мире )
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Mikael Rikhard
за лигу чемпионов хотя бы часть света сражается, а за нхл и нба 1,5 страны
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