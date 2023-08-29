Борис Диао: «Победители Лиги чемпионов УЕФА не называют себя чемпионами мира»

Бывший игрок НБА, ныне генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао прокомментировал слова американского спринтера Ноа Лайлса о том, что чемпионы не должны называться чемпионами мира.

«Я понимаю, почему Ноа Лайлс это говорит. Когда я стал чемпионом НБА, мне нравилось называть себя чемпионом НБА, а не чемпионом мира, потому что это не чемпионат мира. Но исторически сложилось так, что команда, которая выигрывает НБА, становится лучшей командой в мире. Клубом, а не сборной.

Это похоже на Лигу чемпионов УЕФА. Не думаю, что в мире есть команда, которая обыграла бы победителя Лиги чемпионов. Но они не называют себя чемпионами мира. Они называют себя победителями Лиги чемпионов», – сказал француз.

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