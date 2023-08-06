Кэм Джонсон: «Бен Симмонс в хорошем настроении и с нетерпением ждет сезона»

Форвард « » , отвечая на вопрос о восстановлении , признался, что оптимистично настроен по поводу возвращения партнера по команде в строй в предстоящем сезоне.

«Недавно разговаривал с ним, похоже, что у него все отлично. Он в хорошем настроении. Говорит, что прогрессирует и с нетерпением ждет сезона.

Не терпится увидеть, что он покажет в этом сезоне. Я жду, что он будет если не на 100 процентов в форме, то довольно близко к этому», – сказал Джонсон.

В прошлом сезоне Симмонс провел всего 42 матча из-за проблем с коленом и спиной.

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