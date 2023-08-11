Брайан Гурджан о Симмонсе: «Австралия должна знать, что мы не умоляем его: «Пожалуйста, Бен, пожалуйста, мы останемся ни с чем, если ты не будешь играть»

Теги Бруклин сборная Австралии НБА Брайан Гурджан Бен Симмонс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан заявил, что команда готова выступать на предстоящем чемпионате мира-2023 и без разыгрывающего Бена Симмонса.

«Я не занимаюсь его вербовкой. Страна должна знать, что мы не умоляем его: «Пожалуйста, Бен, пожалуйста, мы останемся ни с чем, если ты не будешь играть».

Мы совершенно не такие», – поделился тренер.

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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1 комментарий

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Максим Макеев
«пожалуйста бен не играй»
скорее такое мыслилось
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