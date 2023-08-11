Брайан Гурджан о Симмонсе: «Австралия должна знать, что мы не умоляем его: «Пожалуйста, Бен, пожалуйста, мы останемся ни с чем, если ты не будешь играть»

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан заявил, что команда готова выступать на предстоящем чемпионате мира-2023 и без разыгрывающего .

«Я не занимаюсь его вербовкой. Страна должна знать, что мы не умоляем его: «Пожалуйста, Бен, пожалуйста, мы останемся ни с чем, если ты не будешь играть».

Мы совершенно не такие», – поделился тренер.

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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