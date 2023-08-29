Андрей Кириленко: «Нынешняя сборная России не была бы мальчиком для битья на чемпионате мира»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко Зоран Лукич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко порассуждал о том, как нынешняя сборная России могла бы выступить на чемпионате мира-2023.

«Уверен, что нынешняя наша команда плюс три‑четыре ветерана, наверное, не была бы претендентом на медали, но и не была бы мальчиком для битья.

Настрой игроков? Это был мой главный посыл к тренеру Зорану Лукичу. Хочу видеть сборную с таким настроем, что ребятам не все равно вне зависимости от внешних факторов. Парни грызут паркет в том числе на тренировках. Приятно видеть такие лица, играющие за команду», – сказал Кириленко.

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

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