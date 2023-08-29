Андрей Кириленко: «Нынешняя сборная России не была бы мальчиком для битья на чемпионате мира»
Президент РФБ Андрей Кириленко порассуждал о том, как нынешняя сборная России могла бы выступить на чемпионате мира-2023.
«Уверен, что нынешняя наша команда плюс три‑четыре ветерана, наверное, не была бы претендентом на медали, но и не была бы мальчиком для битья.
Настрой игроков? Это был мой главный посыл к тренеру Зорану Лукичу. Хочу видеть сборную с таким настроем, что ребятам не все равно вне зависимости от внешних факторов. Парни грызут паркет в том числе на тренировках. Приятно видеть такие лица, играющие за команду», – сказал Кириленко.
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