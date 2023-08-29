Андрей Кириленко: «Нынешняя сборная России не была бы мальчиком для битья на чемпионате мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко порассуждал о том, как нынешняя сборная России могла бы выступить на чемпионате мира-2023.

«Уверен, что нынешняя наша команда плюс три‑четыре ветерана, наверное, не была бы претендентом на медали, но и не была бы мальчиком для битья.

Настрой игроков? Это был мой главный посыл к тренеру . Хочу видеть сборную с таким настроем, что ребятам не все равно вне зависимости от внешних факторов. Парни грызут паркет в том числе на тренировках. Приятно видеть такие лица, играющие за команду», – сказал Кириленко.

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное