Кириленко о символической пятерке в НХЛ: «Лемье, Ягр, Бродер – поколение, на котором я вырос. Большой фанат наших ребят – Овечкина, Малкина, Кучерова»
Андрей Кириленко ответил на вопрос о символической пятерке в истории НХЛ.
Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включил Кириленко в лучшую пятерку НБА всех времен.
– Спасибо Саше за дружеский жест, но я бы там себя поменял на Леброна [Джеймса].
– Ваша символическая пятерка в истории НХЛ?
– Я вырос на поколении раньше Сашкиного. Но я большой фанат наших ребят.
Назову Овечкина, Малкина, Кучерова, Василевского, Бобровского. Кого‑то забываю… Капризов великолепно играет.
Поколение, на котором я вырос, – Лемье, Ягр, Бродер, – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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