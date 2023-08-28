Кириленко о символической пятерке в НХЛ: «Лемье, Ягр, Бродер – поколение, на котором я вырос. Большой фанат наших ребят – Овечкина, Малкина, Кучерова»

Теги Вашингтон Сергей Бобровский Мартин Бродер Яромир Ягр Марио Лемье Евгений Малкин Александр Овечкин Андрей Кириленко НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Андрей Кириленко ответил на вопрос о символической пятерке в истории НХЛ.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включил Кириленко в лучшую пятерку НБА всех времен.

– Спасибо Саше за дружеский жест, но я бы там себя поменял на Леброна [Джеймса].

– Ваша символическая пятерка в истории НХЛ?

– Я вырос на поколении раньше Сашкиного. Но я большой фанат наших ребят.

Назову Овечкина, Малкина, Кучерова, Василевского, Бобровского. Кого‑то забываю… Капризов великолепно играет.

Поколение, на котором я вырос, – Лемье, Ягр, Бродер, – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

3 комментария

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e1ther - e1ther
угадайте откуда он?)
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Громовася
пятёрка в хоккее состоит из трёх нападающих и двух защей и на воротах третьяк
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Web_kz
А на Могильном, Федорове, Буре и Зубове не судьба была расти?
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