Кириленко о символической пятерке в НХЛ: «Лемье, Ягр, Бродер – поколение, на котором я вырос. Большой фанат наших ребят – Овечкина, Малкина, Кучерова»

Андрей Кириленко ответил на вопрос о символической пятерке в истории НХЛ.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включил Кириленко в лучшую пятерку НБА всех времен.

– Спасибо Саше за дружеский жест, но я бы там себя поменял на Леброна [Джеймса].

– Ваша символическая пятерка в истории НХЛ?

– Я вырос на поколении раньше Сашкиного. Но я большой фанат наших ребят.

Назову Овечкина, Малкина, Кучерова, Василевского, Бобровского. Кого‑то забываю… Капризов великолепно играет.

Поколение, на котором я вырос, – Лемье, Ягр, Бродер, – сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.