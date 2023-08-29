Пол Джордж: «Энтони Эдвардс – выдающийся игрок. Он – будущее»

Форвард « » выразил восхищение 22-летним атакующим защитником «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардсом.

«Он становится особенным игроком. В таком молодом возрасте он готов играть на международном уровне, это невероятно. Его поставили в команду молодых звезд, с которыми он будет соревноваться в течение следующих 10-15 лет, и он становится лидером среди них.

Вот почему я был его большим поклонником. Я видел в нем звездный потенциал, я видел суперзвезду на площадке и за ее пределами. Тот товарищеский матч против Германии был особенным. По сути, Эдвардс вытащил команду на своей спине. Это очень непросто сделать в таком возрасте. Играть на международной арене сложно.

Эдвардс – выдающийся игрок. Он – будущее», – сказал Джордж на своей подкасте.

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