Пол Джордж: «Энтони Эдвардс – выдающийся игрок. Он – будущее»

Теги Клипперс Миннесота сборная США НБА Пол Джордж Энтони Эдвардс Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж выразил восхищение 22-летним атакующим защитником «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардсом.

«Он становится особенным игроком. В таком молодом возрасте он готов играть на международном уровне, это невероятно. Его поставили в команду молодых звезд, с которыми он будет соревноваться в течение следующих 10-15 лет, и он становится лидером среди них.

Вот почему я был его большим поклонником. Я видел в нем звездный потенциал, я видел суперзвезду на площадке и за ее пределами. Тот товарищеский матч против Германии был особенным. По сути, Эдвардс вытащил команду на своей спине. Это очень непросто сделать в таком возрасте. Играть на международной арене сложно.

Эдвардс – выдающийся игрок. Он – будущее», – сказал Джордж на своей подкасте.

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12 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ MrFrost
Тебя, однако, очень легко шокировать) А так, тут всё логично: выглядит как булыжник, кидает булыжники и интеллект как у булыжника - полная гармония.
Ну вообще то он подтянул игровой интеллект за последнее время, и он в принципе не тупой, а просто неопытный....
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Кливленд-2022
Ответ Дмитрий Куркаев
Не смотрю «Вулвз», только их игры с «Бостоном» и «Майами», подскажите, пожалуйста, этот хайп чем-то оправдан? Пока по ощущению – мусорный скорер, с двумя (хоть и херовенькими) оллстарами еле за первый раунд зацепился.
На мой взгляд, абсолютно оправдан. Эдвардс очень ярок.
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Владимир Катасонов
Ответ Дмитрий Куркаев
Не смотрю «Вулвз», только их игры с «Бостоном» и «Майами», подскажите, пожалуйста, этот хайп чем-то оправдан? Пока по ощущению – мусорный скорер, с двумя (хоть и херовенькими) оллстарами еле за первый раунд зацепился.
Он зрелищный просто. Много забивает со всех позиций, атлетичный, характер у него такой олдскульный, неуступчивый, может тащить на себе команду. Прям обожествлять сейчас его не стоит, но потолок у него реально очень высокий и я думаю он до него еще дорастет
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Mikael Rikhard
главный талант после провалов Зайона и Моранта
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Иван Копнин
Я один в шоке от его атлетичности? Создаётся такое чувство, что у чела просто не может быть травм. он выглядит как какой-то булыжник
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711M
Ответ Дмитрий Куркаев
Не смотрю «Вулвз», только их игры с «Бостоном» и «Майами», подскажите, пожалуйста, этот хайп чем-то оправдан? Пока по ощущению – мусорный скорер, с двумя (хоть и херовенькими) оллстарами еле за первый раунд зацепился.
ну а с другой стороны он 3 года в лиге и из них уже 2 раза выходил в постсезон - неплохой результат для новичка) ему только что стукнуло 22 года, не стоит ждать какой-то зрелой игры. вокруг него, как вы правильно выразились, два слабеньких оллстара, которые еще и не сочетаются друг с другом, бедовая организация с плохим офисом, который отдает за Гобера 5 пиков, чехарда с составом (то Рубио, то Рассел, то Конли на розыгрыше, соответственно, разные типы владений) - и при этом в плей-офф он выглядит единственным нестыдным, нескексившимся элементом, который не боится идти под кольцо или бросать издали. все нормально с ним будет, Джордан в первые годы тоже не всех впечатлял. самое главное: есть стремление доказывать, виден огонек в глазах, ну и плюс он как персонаж сам по себе достаточно открытый, непосредственный, располагающий. кандидат на будущее лицо лиги, определенно
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Lokomotiv__1992
Ривз там норм тащит .. пока старт кирпичи кидает
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