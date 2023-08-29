Давис Бертанс: «Если я прокомментирую некоторые моменты, у меня возникнут проблемы»

Теги сборная Латвии сборная Канады Давис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс после поражения от Канады (75:101) на чемпионате мира намекнул на плохое судейство.

«Если я прокомментирую некоторые моменты, у меня возникнут проблемы. Так что я не буду их комментировать. Все, кто разбирается в баскетболе, понимают, что я имею в виду.

У нас возникла проблема из-за перебора фолов, и  мы не могли продолжать агрессивно играть в защите. Когда у ваших больших и защитников перебор фолов, игра для соперника становится очень легкой», – сказал Бертанс.

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3 комментария

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BVV
С судейством понятно. Но ты и про свои 1 из 7 трехочковых не забывай, Давис
+2
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+2
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Кирилл Дубасов
Ответ BVV
С судейством понятно. Но ты и про свои 1 из 7 трехочковых не забывай, Давис
В самый ответственный момент он был просто никакой и вы абсолютно правы. Как говорится - неча пенять, коли рожа крива. По факту на площадке было только 2 игрока, которые ещё пытались биться, но Давис не из их числа
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Ответ Кирилл Дубасов
В самый ответственный момент он был просто никакой и вы абсолютно правы. Как говорится - неча пенять, коли рожа крива. По факту на площадке было только 2 игрока, которые ещё пытались биться, но Давис не из их числа
Он весь чемпионат никакой. Чувствуется, что пропустил практически всю подготовку из-за травмы
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