Давис Бертанс: «Если я прокомментирую некоторые моменты, у меня возникнут проблемы»

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс после поражения от Канады (75:101) на чемпионате мира намекнул на плохое судейство.

«Если я прокомментирую некоторые моменты, у меня возникнут проблемы. Так что я не буду их комментировать. Все, кто разбирается в баскетболе, понимают, что я имею в виду.

У нас возникла проблема из-за перебора фолов, и мы не могли продолжать агрессивно играть в защите. Когда у ваших больших и защитников перебор фолов, игра для соперника становится очень легкой», – сказал Бертанс.

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