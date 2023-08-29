Лука Банки: «Несправедливо, что три арбитра из Америки судят матч с участием сборной Канады»

Теги сборная Латвии сборная Канады судьи Лука Банки Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Артурс Жагарс Баскетбол

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки после поражения от Канады (75:101) на чемпионате мира высказал недовольство работой судей из США.

«Мне кажется, что с самого начала матча контакты оценивались не по одним и тем же критериям. На мой взгляд, несправедливо, что три арбитра из Америки судят матч с участием сборной Канады.

Арбитры не должны смотреть на имена, которые написаны на майках игроков. Артурс Жагарс заслуживает такого же отношения, как и Шэй Гилджес-Александер. Дело не в зарплате, популярности или возрасте. Именно поэтому разговор с арбитрами в какой-то момент стал немного напряженным.

Если арбитры хотят судить по одним и тем же критериям, я считаю, что другой тренер заслуживал пары технических фолов. Похоже, что правила ФИБА работают не для всех. Кому-то разрешен контакт плеча с грудью, а кому-то – нет.

Но я не ищу оправданий. Нам было приятно заставить их выкладываться. Мы вели в счете на протяжении 19 минут. Поэтому я горжусь своими ребятами», – сказал Банки.

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4 комментария

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Вадим flanec
База.
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BVV
Пофиг откуда судьи, если отношение одинаковое. Но сегодня нам не позволяли и половины того, что позволяли канадцам. Так что здесь коуч прав.
Судейство конечно не прямое оправдание 11 смазанным трехочковым подряд, но сказать, что связи вообще нет, тоже нельзя..

Ладно, проехали. В пятницу новый самый важный матч. Надеюсь, до этого удастся вправить мозг и поправить прицел Давису
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Maturmalai
Плохая мина при плохой игре. Если бы матч судили три арбитра из Европы, ни одному вменяемому человеку не пришло бы в голову подозревать их в предвзятости в пользу латвийцев.
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кандид
Вспомнилось из рос. футбола: "При счёте 0-4 в пользу соперника судья нам сломал игру".
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