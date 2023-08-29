Лука Банки: «Несправедливо, что три арбитра из Америки судят матч с участием сборной Канады»

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки после поражения от Канады (75:101) на чемпионате мира высказал недовольство работой судей из США.

«Мне кажется, что с самого начала матча контакты оценивались не по одним и тем же критериям. На мой взгляд, несправедливо, что три арбитра из Америки судят матч с участием сборной Канады.

Арбитры не должны смотреть на имена, которые написаны на майках игроков. Артурс Жагарс заслуживает такого же отношения, как и . Дело не в зарплате, популярности или возрасте. Именно поэтому разговор с арбитрами в какой-то момент стал немного напряженным.

Если арбитры хотят судить по одним и тем же критериям, я считаю, что другой тренер заслуживал пары технических фолов. Похоже, что правила ФИБА работают не для всех. Кому-то разрешен контакт плеча с грудью, а кому-то – нет.

Но я не ищу оправданий. Нам было приятно заставить их выкладываться. Мы вели в счете на протяжении 19 минут. Поэтому я горжусь своими ребятами», – сказал Банки.

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