Дайрис Бертанс пропустит остаток чемпионата мира после разрыва подколенного сухожилия
Атакующий защитник сборной Латвии Дайрис Бертнас больше не поможет своей команде на чемпионате мира из-за частичного разрыва подколенного сухожилия левой ноги.
Сообщается, что восстановление баскетболиста займет около 5 недель.
Травма была получена за три минуты до конца второй четверти матча против Франции. Бертанс успел отметиться 8 очками за 6 минут на паркете.
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Будет тяжело.