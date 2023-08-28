Дайрис Бертанс пропустит остаток чемпионата мира после разрыва подколенного сухожилия

Атакующий защитник сборной Латвии Дайрис Бертнас больше не поможет своей команде на чемпионате мира из-за частичного разрыва подколенного сухожилия левой ноги.

Сообщается, что восстановление баскетболиста займет около 5 недель.

Травма была получена за три минуты до конца второй четверти матча против Франции. Бертанс успел отметиться 8 очками за 6 минут на паркете.

Завтра Латвия встретится с Канадой в матче за первое место группы H.

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