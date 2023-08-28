Дайрис Бертанс пропустит остаток чемпионата мира после разрыва подколенного сухожилия

Теги травмы сборная Франции сборная Латвии Дайрис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Латвии Дайрис Бертнас больше не поможет своей команде на чемпионате мира из-за частичного разрыва подколенного сухожилия левой ноги.

Сообщается, что восстановление баскетболиста займет около 5 недель.

Травма была получена за три минуты до конца второй четверти матча против Франции. Бертанс успел отметиться 8 очками за 6 минут на паркете.

Завтра Латвия встретится с Канадой в матче за первое место группы H.

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1 комментарий

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BVV
Блин. Кэп только вошёл во вкус. 8 из 11 трёх в первых двух матчах.
Будет тяжело.
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