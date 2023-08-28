Донатас Мотеюнас о провале Франции: «Замена одного или двух игроков может иметь далеко идущие последствия»

Форвард сборной Литвы и « » назвал причины неудачного выступления команды Франции на чемпионате мира-2023.

Потерпев два поражения, французы потеряли шансы на выход из группы.

«Травма Франка Ниликины оказала огромное влияние. Он сильно смотрелся против нас в Вильнюсе, был хорошо интегрирован в игру. А включение и исключение игроков в последний момент перед началом чемпионата... Пуарье приезжает, а затем уезжает, Лессорт, который пропустил подготовку, играет в решающие минуты турнира... Очень интересные решения. Они могут показаться незначительными, но в прошлом сезоне мы видели пример «Фенербахче».

« » доминировал в первой половине сезона , но затем поменял некоторых игроков и развалился. Многие генменеджеры и просто болельщики не понимают, что замена одного или двух игроков может существенно повлиять на внутреннее состояние и уверенность команды. Это может привести к недовольству в коллективе. Замена одного или двух игроков может иметь далеко идущие последствия. Думаю, именно это и произошло с Францией», – считает литовец.

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