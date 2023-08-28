Донатас Мотеюнас о провале Франции: «Замена одного или двух игроков может иметь далеко идущие последствия»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко сборная Литвы сборная Франции Донатас Мотеюнас Франк Ниликина Монако Чемпионат мира по баскетболу 2023 Матиас Лессор Венсан Пуарье Баскетбол

Форвард сборной Литвы и «Монако» Донатас Мотеюнас назвал причины неудачного выступления команды Франции на чемпионате мира-2023.

Потерпев два поражения, французы потеряли шансы на выход из группы.

«Травма Франка Ниликины оказала огромное влияние. Он сильно смотрелся против нас в Вильнюсе, был хорошо интегрирован в игру. А включение и исключение игроков в последний момент перед началом чемпионата... Пуарье приезжает, а затем уезжает, Лессорт, который пропустил подготовку, играет в решающие минуты турнира... Очень интересные решения. Они могут показаться незначительными, но в прошлом сезоне мы видели пример «Фенербахче».

«Фенербахче» доминировал в первой половине сезона Евролиги, но затем поменял некоторых игроков и развалился. Многие генменеджеры и просто болельщики не понимают, что замена одного или двух игроков может существенно повлиять на внутреннее состояние и уверенность команды. Это может привести к недовольству в коллективе. Замена одного или двух игроков может иметь далеко идущие последствия. Думаю, именно это и произошло с Францией»,  – считает литовец.

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