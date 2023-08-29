Джордан Кларксон о том, что филиппинские болельщики освистали главного тренера сборной: «Это немного странно»

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон признался, что не понимает, почему болельщики освистали главного тренера Чота Рейеса перед матчем чемпионата мира против Италии (83:90).

«Я не в курсе ситуации и не понимаю, для чего это было и почему. Но мне кажется, что это немного странно, ведь мы хозяева чемпионата, мы играем дома.

В тот момент мне показалось это немного странным. Честно говоря, это просто необычно», – сказал Кларксон.

Филиппины проиграли все три матча первого раунда и не прошли в следующий этап, но продолжают борьбу за путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которую получит лучшая азиатская команда на чемпионате мира.

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