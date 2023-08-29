Джордан Кларксон о том, что филиппинские болельщики освистали главного тренера сборной: «Это немного странно»

Теги сборная Италии болельщики сборная Филиппин Джордан Кларксон Чот Рейес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон признался, что не понимает, почему болельщики освистали главного тренера Чота Рейеса перед матчем чемпионата мира против Италии (83:90).

«Я не в курсе ситуации и не понимаю, для чего это было и почему. Но мне кажется, что это немного странно, ведь мы хозяева чемпионата, мы играем дома.

В тот момент мне показалось это немного странным. Честно говоря, это просто необычно», – сказал Кларксон.

Филиппины проиграли все три матча первого раунда и не прошли в следующий этап, но продолжают борьбу за путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которую получит лучшая азиатская команда на чемпионате мира.

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1 комментарий

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Abdulla
Мы проиграли дома 3 матча, но необычно, что болелы свистят...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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