Алессандро Пайола забросил трехочковый под сирену

Разыгрывающий сборной Италии Алессандро Пайола завершил третью четверть матча против команды Филиппин трехочковым попаданием под сирену.

Точный бросок игрока «Виртуса» увеличил преимущество сборной Италии до 13 очков.

Итальянцы обыграли хозяев площадки со счетом 90:83 и вышли во второй раунд чемпионата мира со второго места в группе A.

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