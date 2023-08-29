Алессандро Пайола забросил трехочковый под сирену

Теги сборная Италии видео сборная Филиппин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алессандро Пайола Баскетбол

Разыгрывающий сборной Италии Алессандро Пайола завершил третью четверть матча против команды Филиппин трехочковым попаданием под сирену.

Точный бросок игрока «Виртуса» увеличил преимущество сборной Италии до 13 очков.

Итальянцы обыграли хозяев площадки со счетом 90:83 и вышли во второй раунд чемпионата мира со второго места в группе A.

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