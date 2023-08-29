Джордан Кларксон – первый игрок, набиравший 20 очков и 5 передач в первых трех матчах чемпионата мира

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который набирал не менее 20 очков и делал не менее 5 передач в первых трех матчах турнира.

Во вторник Филиппины проиграли Италии со счетом 83:90 и заняли последнее место в группе A. Команде Кларксона нужно было выиграть последний матч первого раунда с разницей не менее 12 очков, чтобы пройти в следующий этап.

Сборная Филиппин стала первой командой-хозяйкой чемпионата мира с 1982 года, которая проиграла первые три матча турнира.

Кларксон завершил матч с 23 очками, 7 подборами и 6 передачами. Показатели защитника «Юты» на чемпионате мира – 24,0 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи в среднем за встречу.

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