Джордан Кларксон – первый игрок, набиравший 20 очков и 5 передач в первых трех матчах чемпионата мира

Теги сборная Италии сборная Филиппин Джордан Кларксон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который набирал не менее 20 очков и делал не менее 5 передач в первых трех матчах турнира.

Во вторник Филиппины проиграли Италии со счетом 83:90 и заняли последнее место в группе A. Команде Кларксона нужно было выиграть последний матч первого раунда с разницей не менее 12 очков, чтобы пройти в следующий этап.

Сборная Филиппин стала первой командой-хозяйкой чемпионата мира с 1982 года, которая проиграла первые три матча турнира.

Кларксон завершил матч с 23 очками, 7 подборами и 6 передачами. Показатели защитника «Юты» на чемпионате мира – 24,0 очка, 5,7 подбора и 6,7 передачи в среднем за встречу.

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1 комментарий

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Game Winner
Завтра Дончич небось станет первым, кто сделал 30+5 в первых трех матчах
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