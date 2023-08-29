Пако Крус забросил невероятный мяч с обратной стороны щита

Теги видео сборная Мексики сборная Египта Пако Крус Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Мексики Пако Крус во время матча чемпионата мира против команды Египта прошел под кольцо и, несмотря на жесткое сопротивление соперника, забросил невероятный мяч с обратной стороны щита.

Мексика проиграла Египту со счетом 72:100 и заняла четвертое место в группе D с результатом 0-3. Египет – на третьем месте (1-2). Обе команды не вышли во второй раунд турнира.

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1 комментарий

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botev
прикольно, я не знал, что в баскетболе "щит" женского рода
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