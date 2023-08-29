Пако Крус забросил невероятный мяч с обратной стороны щита

Атакующий защитник сборной Мексики Пако Крус во время матча чемпионата мира против команды Египта прошел под кольцо и, несмотря на жесткое сопротивление соперника, забросил невероятный мяч с обратной стороны щита.

Мексика проиграла Египту со счетом 72:100 и заняла четвертое место в группе D с результатом 0-3. Египет – на третьем месте (1-2). Обе команды не вышли во второй раунд турнира.

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