Игроки сборной Доминиканы исполнили победный танец после матча с Италией

Игроки сборной Доминиканской Республики после матча чемпионата мира против Италии (87:82) исполнили на площадке победный танец.

Доминикана начала турнир с двух побед в двух матчах и занимает первое место в группе A. Во вторник, 29 августа, команда Карла-Энтони Таунса встретится с Анголой.

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