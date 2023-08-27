Игроки сборной Доминиканы исполнили победный танец после матча с Италией

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Игроки сборной Доминиканской Республики после матча чемпионата мира против Италии (87:82) исполнили на площадке победный танец.

Доминикана начала турнир с двух побед в двух матчах и занимает первое место в группе A. Во вторник, 29 августа, команда Карла-Энтони Таунса встретится с Анголой.

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