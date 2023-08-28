Джанни Петруччи раскритиковал Поццекко за удаление в матче с Доминиканой: «Подобное не должно больше повторяться»

Теги Джанмарко Поццекко сборная Италии судьи сборная Доминиканской республики Джанни Петруччи Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи критически отозвался о поведении главного тренера национальной команды Джанмарко Поццекко, который во время матча с Доминиканской республикой (82:87) на ЧМ-2023 был удален с двумя техническими фолами.

Перед уходом в подтрибунное помещение Поццекко собрал своих игроков на площадке и произнес небольшую речь. После этого он обнял тренера Доминиканской Республики Нестора Гарсию и удалился с арены.

«Сказал нашим тренерам, что не хочу больше видеть инциденты, подобные тому, что имел место в игре с Доминиканской республикой. Мы проигрываем не из-за судей, это совершенно неправильное мышление. Доминиканская Республика заслужила победу. Мы проиграли не из-за судей. Всегда нужно принимать тот результат, который сложился по итогам борьбы на площадке.

Тренер осознает, что сделал, потому что он умный человек. Его характер приводит к таким реакциям. Мы проиграли, так бывает. У Доминиканы сильная команда, они побеждали Аргентину. Так что не это самое важное. Не должно быть такого отношения, какое было продемонстрировано. У Поццекко есть много положительных качеств, но он вот так реагирует на вещи. Не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто виноват только он, но такого быть не должно», – заявил Петруччи.

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2 комментария

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Поникший Руй
Адекватная и здоровая реакция. Сложилось ощущение, что Поццекко считает все происходящее своим театром. Атамана нет, Джанмарко занял место
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Джинобля
Не выйдут италы в четвертьфинал из группы с удобной сеткой и полетит головушка Джанмарко. Все-же тренер должен быть с холодной головой
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