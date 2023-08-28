Джордан Кларксон о двух поражениях сборной Филиппин на ЧМ-2023: «Непростая ситуация, но у нас есть шанс»

Теги сборная Италии сборная Анголы сборная Филиппин Джордан Кларксон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон подвел итоги матча с Анголой (70:80) на чемпионате мира-2023.

Филиппины уступали «-15» в четвертой четверти, но сократили отставание до «-5».

«Мы не сдаемся. Наша команда продолжает сражаться, продолжает играть. Хорошо, что мы зацепились. Разобрались со всем немного поздно, но нам все равно нужно продолжать борьбу.

Соперник продолжал играть, они старались и все-таки добились своего. Они победили», – заявил Кларксон.

Филиппинам предстоит сыграть против Италии во вторник, 29 августа. В зависимости от исхода игры и матча между Анголой и Доминиканской Республикой хозяева турнира все еще могут стать второй командой в группе А и выйти в плей-офф.

«Непростая ситуация, но у нас есть шанс. Мы продолжаем выступать, играть. Это все, что мы можем сделать», – заключил Кларксон.

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1 комментарий

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gangstarr
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