Джордан Кларксон о двух поражениях сборной Филиппин на ЧМ-2023: «Непростая ситуация, но у нас есть шанс»

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон подвел итоги матча с Анголой (70:80) на чемпионате мира-2023.

Филиппины уступали «-15» в четвертой четверти, но сократили отставание до «-5».

«Мы не сдаемся. Наша команда продолжает сражаться, продолжает играть. Хорошо, что мы зацепились. Разобрались со всем немного поздно, но нам все равно нужно продолжать борьбу.

Соперник продолжал играть, они старались и все-таки добились своего. Они победили», – заявил Кларксон.

Филиппинам предстоит сыграть против Италии во вторник, 29 августа. В зависимости от исхода игры и матча между Анголой и Доминиканской Республикой хозяева турнира все еще могут стать второй командой в группе А и выйти в плей-офф.

«Непростая ситуация, но у нас есть шанс. Мы продолжаем выступать, играть. Это все, что мы можем сделать», – заключил Кларксон.

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023