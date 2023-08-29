Эхаб Амин набрал 22 очка, 6 подборов и 10 передач, Египет одержал первую победу на ЧМ-2023

Теги видео сборная Мексики сборная Египта Чемпионат мира по баскетболу 2023 Эхаб Амин Баскетбол

Сборная Египта одержала первую победу на ЧМ-2023, взяв верх над командой Мексики со счетом 100:72.

Разыгрывающий египтян Эхаб Амин набрал 22 очка (8 из 14 с игры), 6 подборов и 10 передач за 34 минуты.

Египет с результатом 1-2 стал 3-м в группе D, Мексика (0-3) на последнем месте.

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий