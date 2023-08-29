Эхаб Амин набрал 22 очка, 6 подборов и 10 передач, Египет одержал первую победу на ЧМ-2023

Сборная Египта одержала первую победу на ЧМ-2023, взяв верх над командой Мексики со счетом 100:72.

Разыгрывающий египтян Эхаб Амин набрал 22 очка (8 из 14 с игры), 6 подборов и 10 передач за 34 минуты.

Египет с результатом 1-2 стал 3-м в группе D, Мексика (0-3) на последнем месте.

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