Германия разгромила Финляндию, Исаак Бонга набрал 15 очков при 5 из 6 с игры

Сборная Германии разгромила команду Финляндии в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2023 – 101:75.

Форвард Исаак Бонга набрал 15 очков при 5 из 6 с игры.

За 18 с половиной минут 23-летний Бонга также записал на свой счет 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.

У немцев три победы в трех матчах, финны с результатом 0-3 покидают ЧМ-2023.

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