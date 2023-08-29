Германия разгромила Финляндию, Исаак Бонга набрал 15 очков при 5 из 6 с игры

Теги сборная Германии видео сборная Финляндии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Исаак Бонга Баскетбол

Сборная Германии разгромила команду Финляндии в последнем матче группового этапа чемпионата мира-2023 – 101:75.

Форвард Исаак Бонга набрал 15 очков при 5 из 6 с игры.

За 18 с половиной минут 23-летний Бонга также записал на свой счет 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.

У немцев три победы в трех матчах, финны с результатом 0-3 покидают ЧМ-2023.

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3 комментария

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DiffusedLight
Легенда ЛАЛ времён первого года Леброна насколько я помню, но не факт
+1
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Andy
Бонга показал где он и где Марканенен.
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Алексей Ильин
Бинго Бонго
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