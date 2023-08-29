У «Самары» появился новый клубный автобус.

Автобус был презентован во время состоявшегося 26 августа турнира Samara Open.

Ключи от автобуса президенту «Самары» Камо Погосяну вручил член попечительского совета клуба Николай Мозырец.

«Наша компания сотрудничает с баскетбольным клубом « » уже много лет. И мы, зная, что Самара – это баскетбольный город, решили сегодня, на этом празднике баскетбола сделать клубу вот такой подарок. Желаю команде на этом автобусе привозить только победы!» – отметил Мозырец.

Погосян в ответ выразил уверенность, что «на таком автобусе команда просто не сможет играть плохо».

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Фото: «Самара»