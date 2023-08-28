ЦСКА провел медиа-день
Игроки ЦСКА в понедельник прошли процедуру ежегодного предсезонного фотографирования – медиа-день.
Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба Единой лиги ВТБ.
На прошлой неделе армейцы дважды обыграли «Парму» в рамках товарищеских матчей.
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