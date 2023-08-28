Франц Вагнер возобновил тренировки после травмы, но рискует пропустить матч с Финляндией

Форвард сборной Германии и «Орландо» получил повреждение в стартовом матче группового этапа чемпионата мира против Японии.

По словам главного тренера немцев Гордона Херберта, сейчас Вагнер возобновил тренировки после травмы, но рискует пропустить заключительный матч группового этапа с Финляндией.

«Франц чувствует себя лучше. Он бросает, выполняет беговые упражнения. Посмотрим на него в понедельник. Оценю шансы на его участием как 50 на 50», – заявил Херберт.

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