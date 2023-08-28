27 очков и 12 подборов Лаури Маркканена не спасли Финляндию от поражения в матче с Японией
Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен оформил дабл-дабл в матче чемпионата мира-2023 с Японией (88:98).
Маркканен набрал 27 очков и 12 подборов, реализовав за 30 минут 10 из 21 с игры.
Финны в результате поражения потеряли шансы на выход из группы.
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