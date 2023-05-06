Журналист ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что неопределенность в «Милуоки» заставляет представителей задуматься о возможном приобретении звездного .

По словам Уиндхорста, за ситуацией наблюдают в « ».

«Яннис собирается продлевать контракт? Я не знаю, и эта неопределенность – то, за чем сейчас наблюдает лига.

«Нью-Йорк», например, тратит 97% внимания на « » и 3% – на « ». Что там сейчаспроисходит?», – произнес Уиндхорст.

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