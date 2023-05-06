Брайан Уиндхорст: «Нью-Йорк» думает о серии с «Майами», но и послеживает за ситуацией с Яннисом»
Журналист ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что неопределенность в «Милуоки» заставляет представителей НБА задуматься о возможном приобретении звездного Янниса Адетокумбо.
По словам Уиндхорста, за ситуацией наблюдают в «Нью-Йорке».
«Яннис собирается продлевать контракт? Я не знаю, и эта неопределенность – то, за чем сейчас наблюдает лига.
«Нью-Йорк», например, тратит 97% внимания на «Майами» и 3% – на «Милуоки». Что там сейчаспроисходит?», – произнес Уиндхорст.
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и, повторюсь, я ж теоретически, вряд ли это случится
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