Брайан Уиндхорст: «Нью-Йорк» думает о серии с «Майами», но и послеживает за ситуацией с Яннисом»

Теги возможные переходы Майами Милуоки Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Брайан Уиндхорст Баскетбол

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что неопределенность в «Милуоки» заставляет представителей НБА задуматься о возможном приобретении звездного Янниса Адетокумбо.

По словам Уиндхорста, за ситуацией наблюдают в «Нью-Йорке».

«Яннис собирается продлевать контракт? Я не знаю, и эта неопределенность – то, за чем сейчас наблюдает лига.

«Нью-Йорк», например, тратит 97% внимания на «Майами» и 3% – на «Милуоки». Что там сейчаспроисходит?», – произнес Уиндхорст.

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9 комментариев

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demx
А может и Майами послеживают?
+8
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+8
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NK23
Ответ demx
А может и Майами послеживают?
было бы супер, идеальный игрок для Споельстры
+5
0
+5
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udod
Ответ Эдуард Элверс
да ну слишком много даже за Янниса, да и с чем тогда останутся сами Никс?
ну это не Гобер, не Митчелл, это ещё не старая суперзвезда
Яннис, Брансон, Барретт - ядро, есть Харт, Куикли, Топпин, Хартенштайн
Роуза не продлят, возможно Фурнье выкупят, а Брук Лопес становится СА летом, почему бы не воссоединиться с греком?)
и, повторюсь, я ж теоретически, вряд ли это случится
+5
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udod
Ответ Эдуард Элверс
Разве Яннис может перейти в Никс?
теоретически, почему бы и нет, обмен на что-то типа:
Рэндл + Робинсон + Граймс + пики
+4
0
+4
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Malay Saratov
Ответ NK23
было бы супер, идеальный игрок для Споельстры
А для кого Янис не идеален?
+1
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Эдуард Элверс
Разве Яннис может перейти в Никс?
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Malay Saratov
Отбой, пацаны-Янис уволил своего тренера и таперича сам будет набирать команду.
Возможно поглядывает на Брансона и Рендла
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