«Хит» включились в борьбу за Кэма Реддиша

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс Майами Милуоки Нью-Йорк НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш по-прежнему вызывает значительный интерес на рынке обменов.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, в борьбу за Реддиша включился «Майами». На 23-летнего игрока также претендуют «Лейкерс», «Даллас» и «Милуоки».

Реддиш был выведен из ротации «Никс» в начале декабря. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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3 комментария

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Dedete
Ответ Dedete
Главный тренер «Никс» Том Тибодо не поддерживал идею руководства клуба с приобретением форварда «Хоукс» Кэма Реддиша. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в нью-йоркском клубе. «Тибодо не хотел видеть Реддиша в команде, но они все равно сделали это», – рассказал источник. После состоявшегося 15 января обмена Реддиш пропустил четыре матча по решению тренера. В четырех встречах за команду 22-летний игрок проводит на площадке в среднем по 9 минут.
В общем в марте 2022 Реддиш выбыл изза травмы плеча, осенью не продлил соглашение с Никс, просил обмена, играл мало и нерезультативно - в общем, косяков много )
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Dedete
Ответ Эдуард Элверс
А за что его вывели? Подскажите пожалуйста
Главный тренер «Никс» Том Тибодо не поддерживал идею руководства клуба с приобретением форварда «Хоукс» Кэма Реддиша.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в нью-йоркском клубе.

«Тибодо не хотел видеть Реддиша в команде, но они все равно сделали это», – рассказал источник.

После состоявшегося 15 января обмена Реддиш пропустил четыре матча по решению тренера. В четырех встречах за команду 22-летний игрок проводит на площадке в среднем по 9 минут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Элверс
А за что его вывели? Подскажите пожалуйста
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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