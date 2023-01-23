«Хит» включились в борьбу за Кэма Реддиша

Форвард « » Кэмерон Реддиш по-прежнему вызывает значительный интерес на рынке обменов.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, в борьбу за Реддиша включился « ». На 23-летнего игрока также претендуют « », « » и « ».

Реддиш был выведен из ротации «Никс» в начале декабря. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

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