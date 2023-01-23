«Хит» включились в борьбу за Кэма Реддиша
Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш по-прежнему вызывает значительный интерес на рынке обменов.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, в борьбу за Реддиша включился «Майами». На 23-летнего игрока также претендуют «Лейкерс», «Даллас» и «Милуоки».
Реддиш был выведен из ротации «Никс» в начале декабря. В сезоне-22/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.
10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в нью-йоркском клубе.
«Тибодо не хотел видеть Реддиша в команде, но они все равно сделали это», – рассказал источник.
После состоявшегося 15 января обмена Реддиш пропустил четыре матча по решению тренера. В четырех встречах за команду 22-летний игрок проводит на площадке в среднем по 9 минут.