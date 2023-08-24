Яннис Адетокумбо: «Если не буду чувствовать, что все стремятся к чемпионству, не подпишу продление контракта»

Теги возможные переходы Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо не планирует подписывать продление контракта в этом году и не уверен, что сделает это в следующем.

«В этом году всерьез этот вопрос не стоит — с точки зрения цифр это не имеет смысла. Следующим летом это будет иметь больше смысла для обеих сторон. Но я не уверен даже насчет следующего года.

Я не буду лучшей версией себя, если не буду уверен, что все заодно, все стремятся к чемпионству, все готовы жертвовать временем с семьей, как я. И если я этого не почувствую, не подпишу контракт», – заявил Адетокумбо.

Через несколько недель Адетокумбо будет иметь право продлить действующий контракт на три года и 173 миллиона долларов.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Рамля
Все по делу,Милуоки своё чемпионство получило, а не как Лилард сначала получить максимальные бабки а потом обмен требовать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий