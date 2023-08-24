Яннис Адетокумбо: «Если не буду чувствовать, что все стремятся к чемпионству, не подпишу продление контракта»

Звездный форвард « » не планирует подписывать продление контракта в этом году и не уверен, что сделает это в следующем.

«В этом году всерьез этот вопрос не стоит — с точки зрения цифр это не имеет смысла. Следующим летом это будет иметь больше смысла для обеих сторон. Но я не уверен даже насчет следующего года.

Я не буду лучшей версией себя, если не буду уверен, что все заодно, все стремятся к чемпионству, все готовы жертвовать временем с семьей, как я. И если я этого не почувствую, не подпишу контракт», – заявил Адетокумбо.

Через несколько недель Адетокумбо будет иметь право продлить действующий контракт на три года и 173 миллиона долларов.

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