Андрей Кириленко: «Молодые игроки начали потихонечку брать на себя инициативу и ответственность»

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил вклад молодых игроков в развитие лиги ВТБ.

«Понятно, что без «международки» невозможно быть лучше на длинной дистанции. Но если этого нет, то необходимо обратить внимание больше на себя. Сделать максимально возможное, чтобы твой чемпионат был интересный. Чтобы больше молодых игроков приходило. Чтобы больше команд появлялось. Чтобы больше рабочих мест создавалось.

Собственно, это и происходит. В лиге ВТБ появились две новые команды. Возникло 24 новых места на площадке. В первый дивизион поднялись также две команды. Это если мы говорим про мужское направление.

В прошлом сезоне мы уже видели, как молодые игроки начали потихонечку брать на себя инициативу и ответственность. Тот же «Локомотив‑ » великолепный отрезок выдал в концовке чемпионата. И вот эти ребята — , , , Мартюк — они здесь на сборе. Они совсем недавно обыгрывали ЦСКА в плей‑офф.

Все вышеперечисленное радует. Есть маленькие шаги вперед. Пока маленькие», — сказал Кириленко.

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