Елена Баранова: «Наши клубы кормят легионеров, а сборные пропустили две Олимпиады подряд»

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Олимпийская чемпионка-1992 Елена Баранова выступила за ограничение количества легионеров в составе российских клубов.

«У нас мало команд, мало матчей, но очень много иностранцев в них. В женской премьер-лиге всего 12 коллективов, в мужской Единой лиге ВТБ российских еще меньше – десять, почти в каждой половина состава – легионеры. И как тут сборная будет добиваться успехов?

Я всегда предлагала ограничить зарубежных игроков до двух на команду, но никто мою инициативу не поддержал. А ведь большинство клубов содержатся на бюджетные средства, то есть мы на государственные деньги кормим иностранцев. Почему так?

Вот сборные два цикла подряд не отбирались на Олимпиады, что-то произошло? Министерство спорта хотя бы заинтересовалось, в чем проблема, назначило антикризисного управляющего? Сменилось руководство федерации? Нет, все остается как есть, всех все устраивает», – сказала Баранова.

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