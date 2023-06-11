Андрей Кириленко: «Сначала коронавирус, сейчас – политические события. Не думаю, что кто‑то будет рассматривать российских игроков как кандидатов в НБА»

Теги Денвер сборная России Майами РФБ НБА Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не верит в возможность российских игроков получить шанс проявить себя в НБА.

Кириленко провел 12 полноценных сезонов в НБА, 10 из них – в «Юте». Он трижды попадал в защитную сборную, а в 2004 году поехал на Матч всех звезд.

– Следите за финалом НБА «Денвер» – «Майами»?

– Мельком, сами игры не смотрю, но результаты и статистику знаю.

– Есть предпочтения по победителю?

– Хотел бы, чтобы выиграл «Денвер». Мне очень нравится, как играет Йокич, это классический, красивый, умный баскетбол. Хочется, чтобы он выиграл титул, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что именно так надо играть.

– В НБА нет россиян, это сильно удручает?

– Такая ситуация: два года был коронавирус, сейчас – политические события. Не думаю, что сейчас кто‑то будет рассматривать российских игроков как кандидатов в НБА, – сказал Кириленко «Матч ТВ».

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4 комментария

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Alex Raycon
Если команды НБА увидят в условном ЦСКА игрока уровня Вембаньямы или хотя бы условного Эйтона, им будет все равно, бизнес есть бизнес для них.
Другое дело, что даже уровня G-лиги вряд ли набирается)
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Александр Горлов
Да-да, уровень игроков ни при чём
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pit4er
И в АПЛ ни одного россиянина 10 лет уже не было, всё англичанка гладит... Если б не русофобия, стал бы вчера Чалов обладателем ЛЧ
+1
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