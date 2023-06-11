Андрей Кириленко: «Сначала коронавирус, сейчас – политические события. Не думаю, что кто‑то будет рассматривать российских игроков как кандидатов в НБА»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не верит в возможность российских игроков получить шанс проявить себя в НБА.

Кириленко провел 12 полноценных сезонов в НБА, 10 из них – в «Юте». Он трижды попадал в защитную сборную, а в 2004 году поехал на Матч всех звезд.

– Следите за финалом НБА «Денвер» – « »?

– Мельком, сами игры не смотрю, но результаты и статистику знаю.

– Есть предпочтения по победителю?

– Хотел бы, чтобы выиграл « ». Мне очень нравится, как играет Йокич, это классический, красивый, умный баскетбол. Хочется, чтобы он выиграл титул, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что именно так надо играть.

– В НБА нет россиян, это сильно удручает?

– Такая ситуация: два года был коронавирус, сейчас – политические события. Не думаю, что сейчас кто‑то будет рассматривать российских игроков как кандидатов в , – сказал Кириленко «Матч ТВ».

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