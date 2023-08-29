Наталия Фураева: «Конкуренция в Лиге ВТБ еще больше усилилась, что хорошо для турнира и болельщиков»
Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала о высоком уровне конкуренции в Единой лиге ВТБ.
Московский клуб в 2022 году занял второе место, а по итогам минувшего сезона стал третьим.
«Насколько трудно ЦСКА будет вернуть чемпионский титул в новом сезоне? Думаю, что последний десяток лет выиграть чемпионат не так легко, как, может быть, представляется. Потому что в России есть четыре‑пять команд очень приличного уровня. И то, что ЦСКА делал это практически регулярно, не означало, что это было легко.
Со стороны это выглядело привычно, но на самом деле за этим стоят огромная работа и напряжение. А сейчас, конечно, конкуренция еще больше усилилась, что хорошо для лиги и болельщиков», – сказала Фураева.
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