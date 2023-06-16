Андрей Кириленко: «Очень полезные сборы. Мы увидели много новых лиц»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что доволен тем, как прошли сборы национальных команд у мужчин и женщин.

«Очень полезные сборы, особенно для девчонок, мы увидели много новых лиц. Девушки, которые проявили себя в чемпионате страны, получили шанс попрощаться в обстановке в национальной сборной.

Я хочу поблагодарить белорусов, как мужскую команду, так и женскую, за то, что они к нам приехали и сыграли с нами. Я уверен, это очень полезно для всех сторон», – сказал Кириленко.

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