Фрэнк Камински об игре за сборную Сербии: «Возможно, когда-нибудь»
Американский новобранец «Партизана» Фрэнк Камински ответил на вопрос о потенциальной натурализации и выступлении за сборную Сербии.
«Возможно, когда-нибудь. На данный момент эта тема не является актуальной. Посмотрим», – заявил Камински.
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