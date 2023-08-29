Фрэнк Камински об игре за сборную Сербии: «Возможно, когда-нибудь»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Сербии НБА Адриатическая лига Фрэнк Камински Баскетбол

Американский новобранец «Партизана» Фрэнк Камински ответил на вопрос о потенциальной натурализации и выступлении за сборную Сербии.

«Возможно, когда-нибудь. На данный момент эта тема не является актуальной. Посмотрим», – заявил Камински.

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