Фрэнк Камински об игре за сборную Сербии: «Возможно, когда-нибудь»

Американский новобранец « » ответил на вопрос о потенциальной натурализации и выступлении за сборную Сербии.

«Возможно, когда-нибудь. На данный момент эта тема не является актуальной. Посмотрим», – заявил Камински.

Экс-игрок НБА недавно подписал 1-летний контракт с сербским клубом.

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