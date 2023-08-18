Фрэнк Камински: «Перед переходом в «Партизан» советовался с Богдановичем»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Богдан Богданович Фрэнк Камински Баскетбол

Новобранец «Партизана» Фрэнк Камински прокомментировал переход в сербскую команду из НБА.

«Я очень рад этой возможности. Знаю, что перехожу в команду с богатой историей, которая нацелена на победы и трофеи. Рад тому, что мне предстоит участвовать в серьезных матчах. Болельщики оказывают команде сумасшедшую поддержку, хочется поскорее предстать перед ними.

Было здорово играть вместе с Богданом Богдановичем. Он отличный баскетболист, а как друг даже лучше. Перед переходом в «Партизан» советовался с ним, он был первым, кому я позвонил. Богдан рассказал много хорошего о клубе и о городе, это помогло принять решение о подписании контракта», – заявил Камински.

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5 комментариев

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Сибирский литовец
Партизанен рвётся к финалу
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Кливленд-2022
"Богдан хороший баскетболист, но как друг лучше..." Если смысл был действительно такой, не уверен, что друг Богдан оценит ))
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Сергей Орлов
Ответ Сибирский литовец
Партизанен рвётся к финалу
Вряд ли. Есть составы намного крепче.
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Сибирский литовец
Ответ Сергей Орлов
Вряд ли. Есть составы намного крепче.
Так они укрепляются и в прошлом году не попали в ФЧ , потому что попали на Реал
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Сергей Орлов
Ответ Сибирский литовец
Так они укрепляются и в прошлом году не попали в ФЧ , потому что попали на Реал
Другие не укрепляются?)
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