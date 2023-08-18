Фрэнк Камински: «Перед переходом в «Партизан» советовался с Богдановичем»

Новобранец «Партизана» Фрэнк Камински прокомментировал переход в сербскую команду из НБА.

«Я очень рад этой возможности. Знаю, что перехожу в команду с богатой историей, которая нацелена на победы и трофеи. Рад тому, что мне предстоит участвовать в серьезных матчах. Болельщики оказывают команде сумасшедшую поддержку, хочется поскорее предстать перед ними.

Было здорово играть вместе с Богданом Богдановичем. Он отличный баскетболист, а как друг даже лучше. Перед переходом в «Партизан» советовался с ним, он был первым, кому я позвонил. Богдан рассказал много хорошего о клубе и о городе, это помогло принять решение о подписании контракта», – заявил Камински.

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