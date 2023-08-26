Президент «Партизана» Остоя Мияйлович сломал ногу, играя в баскетбол
Президент белградского «Партизана» Остоя Мияйлович сломал ногу во время игры в баскетбол, сообщает сербское издание Nova.
«Это правда, я прохожу курс восстановления», – подтвердил Мияйлович.
Подробности инцидента не сообщаются.
Мияйлович возглавляет «Партизан» с 2017 года. В недавнем интервью он заявил, что бюджет клуба увеличится на 20 процентов по сравнению с прошлым сезоном.
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