Давис Бертанс: «Просто смотря игры «Партизана», даже через телевизор я чувствую мурашки по коже»

Форвард сборной Латвии и «Оклахомы» в интервью Eurohoops признался, что эмоционально отреагировал на возвращение « » в Евролигу.

Латыш выступал за белградский клуб в 2012-2014 гг.

«Ух. Просто смотря игры, особенно плей-офф... даже через телевизор я чувствую мурашки по коже.

Каждый раз, когда вижу что-то подобное, я вспоминаю, как вернулся после «крестов» и моим вторым матчем была игра Топ-16 против «Маккаби» на огромной арене (победа «Партизана» 72:70 на «Комбанк Арене» в группе F Евролиги 2014 года – прим.). Все лучшие эмоции возвращаются», – сказал Бертанс.

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