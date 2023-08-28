Тако Фалл рассказал, что в 10 лет был ростом 196 см. Рост центрового сейчас – 226 см
Один из самых высоких игроков в истории НБА Тако Фалл (226 см) стал гостем подкаста чемпиона-2021 Джеффа Тига, в котором между баскетболистами состоялся забавный диалог.
Тиг: Когда ты учился в 4-м классе, знаешь там, в 10 лет, какого ты был роста?
Фалл: Может, 196 сантиметров.
Соведущий: Не может быть, черт возьми, чтобы в 10 лет у тебя был рост 196 см.
Фалл: Вроде, да. Либо 10 лет было, либо 12. Баскетбол сам выбрал меня.
Тиг: Невообразимо.
Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала
Комментарии