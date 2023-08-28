Тако Фалл рассказал, что в 10 лет был ростом 196 см. Рост центрового сейчас – 226 см

Один из самых высоких игроков в истории НБА Тако Фалл (226 см) стал гостем подкаста чемпиона-2021 , в котором между баскетболистами состоялся забавный диалог.

Тиг: Когда ты учился в 4-м классе, знаешь там, в 10 лет, какого ты был роста?

Фалл: Может, 196 сантиметров.

Соведущий: Не может быть, черт возьми, чтобы в 10 лет у тебя был рост 196 см.

Фалл: Вроде, да. Либо 10 лет было, либо 12. Баскетбол сам выбрал меня.

Тиг: Невообразимо.

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