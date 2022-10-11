Руди Гобер: «Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком»
Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер на прошлой неделе встретился с соотечественником Виктором Вембаньямой, который посетил США в составе «Метрополитана».
216-сантиметровый Гобер признался, что испытал необычные чувства, когда стоял рядом с человеком, который превосходит его в росте.
«Подобное случается не так часто. Было здорово.
Обычно я являюсь тем человеком, который смотрит сверху. Непривычная ситуация, но такое тоже случается. Как-то я виделся с Бобаном Марьяновичем и Тако Фаллом. Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком», – заявил Гобер.
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Фото: AFP-Scanpix
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