Руди Гобер: «Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком»

Французский центровой «Миннесоты» на прошлой неделе встретился с соотечественником , который посетил США в составе .

216-сантиметровый Гобер признался, что испытал необычные чувства, когда стоял рядом с человеком, который превосходит его в росте.

«Подобное случается не так часто. Было здорово.

Обычно я являюсь тем человеком, который смотрит сверху. Непривычная ситуация, но такое тоже случается. Как-то я виделся с и . Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком», – заявил Гобер.

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