Руди Гобер: «Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком»

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Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер на прошлой неделе встретился с соотечественником Виктором Вембаньямой, который посетил США в составе «Метрополитана».

216-сантиметровый Гобер признался, что испытал необычные чувства, когда стоял рядом с человеком, который превосходит его в росте. 

«Подобное случается не так часто. Было здорово.

Обычно я являюсь тем человеком, который смотрит сверху. Непривычная ситуация, но такое тоже случается. Как-то я виделся с Бобаном Марьяновичем и Тако Фаллом. Стоя рядом с Вембаньямой почувствовал себя обычным человеком», – заявил Гобер.

Контракты и платежные ведомости НБА

Фото: AFP-Scanpix

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