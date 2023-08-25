Джефф Тиг рассказал о трештоке с Крисом Полом, после которого ему захотелось подраться с оппонентом

Теги Крис Пол НБА Джефф Тиг Баскетбол

Бывший игрок НБА Джефф Тиг вспомнил об эпизоде с участием разыгрывающего Криса Пола, когда ему захотелось подраться со звездой НБА.

Все случилось по ходу сезона-16/17, когда Тиг играл за «Индиану», а Пол – за «Клипперс».

«То был первый случай, когда Крис Пол использовал трешток против меня, а мне захотелось с кем-то подраться на площадке. Мы пересеклись во время разминки, он спросил, как у меня дела. «Как дела, дружище?» Мы немного поболтали, все было корректно. Он показал на свой кроссовки в честь университета Уэйк Форрест. «Возможно, мне нужна эта модель». Я просто поддержал беседу, сказал, что они классные. Он такой: «Да, да, конечно».

В какой-то момент игры, в которой было множество симуляций с его стороны, Крис оказался возле нашей скамейки, там были я и Пол Джордж среди прочих. Я сказал: «Хватит симулировать, нигер! Ты боишься играть в защите».

Пол в ответ произнес: «Этот нигер ведет себя так, будто не просил меня подарить ему кроссовки перед матчем». Мне так сильно хотелось наброситься на него», – рассказал Тиг.

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1 комментарий

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Naduvnoy
«Возможно, мне нужна эта модель». .... Он такой: «Да, да, конечно».
Ну, соббсно, это и есть просьба о кроссовках, на которую Крыс ответил согласием)) Разумеется использовав это для манипуляции.
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