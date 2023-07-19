«Локомотив-Кубань» объявил о подписании Джордана Моргана
«Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании контракта с американо-словенским центровым Джорданом Морганом (31 год, 203 см) по системе «1+1».
Игрок сборной Словении провел минувший сезон за турецкий «Коньяспор», набирая 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу в чемпионате Турции.
Морган выступал за УНИКС в сезоне-2020/21 с показателями 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в Лиге ВТБ.
Выступая за сборную Словении под руководством Александра Секулича в квалификации чемпионата мира, Морган набирал 17,0 очка, делал 10,7 подбора и 3,5 передачи в среднем за встречу.
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