«Локомотив-Кубань» объявил о подписании Джордана Моргана

Теги переходы Локомотив-Кубань Коньяспор Единая лига ВТБ Джордан Морган Баскетбол

«Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании контракта с американо-словенским центровым Джорданом Морганом (31 год, 203 см) по системе «1+1».

Игрок сборной Словении провел минувший сезон за турецкий «Коньяспор», набирая 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу в чемпионате Турции.

Морган выступал за УНИКС в сезоне-2020/21 с показателями 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в Лиге ВТБ.

Выступая за сборную Словении под руководством Александра Секулича в квалификации чемпионата мира, Морган набирал 17,0 очка, делал 10,7 подбора и 3,5 передачи в среднем за встречу.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Комаров
Локо хорошо комплектуется, насколько это теперь возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий