Александр Секулич: «Опыт, навыки и универсализм Моргана помогут «Локо» в достижении целей»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рад приобретению центрового Джордана Моргана, с которым он знаком по сборной Словении.
«Джордан Морган – отличное приобретение для «Локо». Его опыт, навыки и, прежде всего, универсализм помогут нам в достижении командных целей.
Он хорошо знаком с Лигой ВТБ и понимает, что нужно команде для успешного выступления. Я знаю его очень хорошо, потому что мы уже работали вместе в сборной Словении.
Благодаря своей индивидуальности и удивительной трудовой этике он сможет быстро приспособиться к нашей системе», – сказал Секулич.
Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?
Комментарии