Александр Секулич: «Опыт, навыки и универсализм Моргана помогут «Локо» в достижении целей»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рад приобретению центрового , с которым он знаком по сборной Словении.

«Джордан Морган – отличное приобретение для « ». Его опыт, навыки и, прежде всего, универсализм помогут нам в достижении командных целей.

Он хорошо знаком с Лигой ВТБ и понимает, что нужно команде для успешного выступления. Я знаю его очень хорошо, потому что мы уже работали вместе в сборной Словении.

Благодаря своей индивидуальности и удивительной трудовой этике он сможет быстро приспособиться к нашей системе», – сказал Секулич.

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