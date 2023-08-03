Сборная Словении сократила состав до 15 игроков
Сборная Словении после товарищеского матча против Греции (91:98) сократила расширенный состав команды, который готовится к предстоящему чемпионату мира.
В него входят 15 игроков, в том числе звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и форвард «Денвера» Влатко Чанчар.
Словения попала в группу F и сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой на острове Окинава, Япония.
Расширенный состав сборной Словении:
Яка Блажич («Бахчешехир»), Влатко Чанчар («Денвер»), Якоб Чебашек, Жига Димец, Лука Дончич («Даллас»), Зоран Драгич, Грегор Глас («Партизан»), Грегор Хроват («Дижон»), Альяж Кунц, Джордан Морган («Коньяспор»), Алексей Николич («Гран-Канария»), Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар («Альба»), Майк Тоби («Барселона»).
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