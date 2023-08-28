19-летний Хуан Нуньес стал самым ценным игроком матча Испании против Бразилии

19-летний разыгрывающий сборной Испании Хуан Нуньес, присоединившийся к команде после отказа Рики Рубио из-за ментальных проблем, был признан самым ценным игроком матча против Бразилии (96:78).

Нуньес за 23 минуты на паркете набрал 13 очков, сделал 7 подборов, 5 результативных передач и 2 перехвата.

Защитник реализовал 4 из 6 с игры и 3 из 5 с линии.

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