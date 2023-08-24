Серджо Скариоло: «Давление есть. Но когда ты являешься лучшей командой в истории своей страны, совесть у тебя чиста»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло рассказал, что команда готова показывать результат, несмотря на давление со стороны.

«Давление есть, но когда ты являешься лучшей командой в истории своей страны, совесть у тебя чиста. Если ты выигрываешь медаль – фантастика. Если проигрываешь – ты спокоен, потому что отлично выполнил свою работу по подготовке к турниру.

Альберто Диас тренируется и стремится выложиться на 100%, у остальных проблем нет. От ветеранов до . Есть полная уверенность, мы набираем обороты, и это первый шаг в будущее.

Разговор не идет ни про физическое состояние, ни про атлетизм. Это команда. Здесь ты не играешь один на один. Пятеро против пятерых, чтобы победить как команда», – сказал Скариоло.

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