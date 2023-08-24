Серджо Скариоло: «Давление есть. Но когда ты являешься лучшей командой в истории своей страны, совесть у тебя чиста»

Теги Серджо Скариоло сборная Испании Альберто Диас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хуан Нуньес Баскетбол

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло рассказал, что команда готова показывать результат, несмотря на давление со стороны.

«Давление есть, но когда ты являешься лучшей командой в истории своей страны, совесть у тебя чиста. Если ты выигрываешь медаль – фантастика. Если проигрываешь – ты спокоен, потому что отлично выполнил свою работу по подготовке к турниру.

Альберто Диас тренируется и стремится выложиться на 100%, у остальных проблем нет. От ветеранов до Хуана Нуньеса. Есть полная уверенность, мы набираем обороты, и это первый шаг в будущее.

Разговор не идет ни про физическое состояние, ни про атлетизм. Это команда. Здесь ты не играешь один на один. Пятеро против пятерых, чтобы победить как команда», – сказал Скариоло.

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